В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за сильного циклона

На заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям РТ начальник Гидрометцентра Феликс Гоголь сообщил об ухудшении погодных условий в республике 3-4 января. Регион оказался под влиянием активного западного циклона.

Пик непогоды придётся на воскресенье, 4 января. Ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега (до 20 мм), метель с видимостью менее 500 метров и порывы южного ветра до 23 м/с. На дорогах прогнозируется гололедица и снежные заносы.

По данным на 3 января, высота снежного покрова в регионе уже составляет от 13 до 32 см. К вечеру 4 января циклон начнёт ослабевать, а 5 января останутся лишь незначительные осадки и ослабление ветра.