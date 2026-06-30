В Татарстане определили квоту для детей с инвалидностью в летних лагерях

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Республика
30 июня 2026  17:55

Правительство республики утвердило на 2026 год норму бронирования мест в детских оздоровительных учреждениях для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

Документ разработан во исполнение федеральных требований, гарантирующих равный доступ к организованному отдыху для всех категорий несовершеннолетних. Согласно новым правилам, в государственных и муниципальных лагерях, а также в иных организациях отдыха, включённых в республиканский реестр, не менее 3% путёвок зарезервируют для детей-инвалидов и ребят с ОВЗ. Квота распространяется исключительно на учреждения, подведомственные региону или муниципалитетам и действующие на территории Татарстана.

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В Татарстане определили квоту для детей с инвалидностью в летних лагерях
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