В Татарстане определили квоту для детей с инвалидностью в летних лагерях

Правительство республики утвердило на 2026 год норму бронирования мест в детских оздоровительных учреждениях для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

Документ разработан во исполнение федеральных требований, гарантирующих равный доступ к организованному отдыху для всех категорий несовершеннолетних. Согласно новым правилам, в государственных и муниципальных лагерях, а также в иных организациях отдыха, включённых в республиканский реестр, не менее 3% путёвок зарезервируют для детей-инвалидов и ребят с ОВЗ. Квота распространяется исключительно на учреждения, подведомственные региону или муниципалитетам и действующие на территории Татарстана.