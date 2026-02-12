В Татарстане открывается Центр поддержки «Честного знака»

С 16 февраля в Казани начнёт работу Центр поддержки маркировки «Честный знак». Татарстан стал одним из 16 регионов, где запускается пилотная площадка. Проект реализуется при содействии Минэкономики РТ и центра «Мой бизнес».

Предприниматели смогут бесплатно получить консультации по регистрации в системе, нанесению кодов, работе с электронным документооборотом и наполнению Национального каталога товаров. Также специалисты помогут разобраться в юридических и технических нюансах, расскажут о мерах господдержки, включая субсидии на оборудование и беспроцентную рассрочку.

Как отметила замминистра экономики Наталья Кондратова, бизнес нуждается в профессиональном сопровождении при внедрении маркировки, и новая структура должна стать не просто исполнителем требований, а инструментом для развития.

Записаться на бесплатную консультацию можно по ссылке. Офис центра находится на улице Петербургской, 28.