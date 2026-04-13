В Татарстане отменен режим ЧС, введенный после пожара на «Нижнекамскнефтехиме»Раис республики подписа

13 апреля 2026  15:15

Раис республики подписал распоряжение об отмене режима чрезвычайной ситуации, который действовал для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС в Нижнекамске.

Режим был введен после пожара на предприятии «Нижнекамскнефтехим». Сейчас, по оценке властей, последствия происшествия удалось локализовать, и необходимость в особом режиме отпала. О сроках полного завершения всех восстановительных работ не сообщается.

Напомним, ранее стало известно, что в Нижнекамске завершены все выплаты и восстановлено жилье после ЧП на НКНХ.

