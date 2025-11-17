В Татарстане отремонтировали 200 километров дорог в памках нацпроекта

17 ноября 2025  12:29
Автор:
Владислав Косолапкин

В республике продолжается масштабный ремонт дорог. Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем канале в MAX сообщил, что в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже привели в порядок около 200 км дорожного полотна.

Большая часть работ — 164,7 км — пришлась на трассы в Зеленодольском, Балтасинском, Алькеевском и Бавлинском районах. Также новые дороги появились в крупных городах: в Казани отремонтировали 22 км, в Набережных Челнах — 11,3 км, а в Нижнекамске — 11 км.

Глава республики также напомнил автомобилистам о безопасности в связи с ухудшением погоды и призвал их быть аккуратнее на дорогах из-за гололедицы.

