В Татарстане ожидается гололедица на дорогах: МЧС призывает к осторожности

Спасатели республики предупреждают жителей об ухудшении дорожных условий в ночные и утренние часы 22 апреля. По данным МЧС России по РТ, на отдельных участках возможно образование гололеда.

В ведомстве рекомендуют татарстанцам не торопиться при передвижении по улицам, переходить проезжую часть только в предназначенных для этого местах, усилить наблюдение за детьми и не оставлять без внимания пожилых людей, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями. При возникновении экстренной ситуации необходимо звонить по единому номеру 112.