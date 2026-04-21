В Татарстане ожидается гололедица на дорогах: МЧС призывает к осторожности

21 апреля 2026  14:51

Спасатели республики предупреждают жителей об ухудшении дорожных условий в ночные и утренние часы 22 апреля. По данным МЧС России по РТ, на отдельных участках возможно образование гололеда.

В ведомстве рекомендуют татарстанцам не торопиться при передвижении по улицам, переходить проезжую часть только в предназначенных для этого местах, усилить наблюдение за детьми и не оставлять без внимания пожилых людей, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями. При возникновении экстренной ситуации необходимо звонить по единому номеру 112.

