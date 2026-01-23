В Татарстане передано в суд дело о наезде маломерного судна на женщину

В Зеленодольский городской суд Республики Татарстан направлено для рассмотрения уголовное дело в отношении судоводителя маломерного судна. Процессуальный документ утвержден татарским транспортным прокурором.

Мужчина обвиняется по части 1.1 статьи 263 Уголовного кодекса РФ. Данная статья касается нарушения правил безопасности на водном транспорте, если это повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Следствие установило, что инцидент произошел в акватории реки Волги вблизи поселка Октябрьский в июле 2025 года. В вечернее время обвиняемый, управляя катером или лодкой, выбрал скорость движения, не соответствующую условиям безопасности, и не обеспечил должного наблюдения за водной обстановкой. В результате его судно совершило наезд на 54-летнюю женщину, находившуюся в воде.

Действия судоводителя привели к тяжелым телесным повреждениям пострадавшей. После завершения расследования и утверждения обвинительного заключения дело передано в суд для вынесения решения по существу.