В Татарстане по нацпроектам обновили и построили 468 объектов за год

24 января 2026  08:47

В Татарстане по итогам 2025 года в рамках национальных проектов введено в строй и обновлено 468 объектов. На их реализацию республика направила 46,4 млрд рублей, сообщили в Минэкономики РТ.

Регион участвовал в 12 нацпроектах, охватывающих дороги, ЖКХ, образование, здравоохранение, культуру и благоустройство. Все работы по госконтрактам завершены в установленные сроки. Значительный объём пришёлся на социальную сферу: построены и отремонтированы школы, детские сады, медицинские учреждения и объекты социальной защиты.

Кроме того, в республике модернизировали коммунальную инфраструктуру, обновили общественные пространства и дорожную сеть, а также реализовали экологические и туристические проекты. Реализация нацпроектов позволила улучшить качество городской среды, социальные услуги и условия жизни жителей Татарстана.

