В Татарстане предлагают вывести газовые колонки из квартир ради безопасности

В республике обсуждается инициатива по постепенному отказу от использования газового оборудования внутри жилых помещений. Как заявил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель генерального директора по производству «Газпром трансгаз Казань» Рамис Саляхов, минимальная задача — убрать из квартир проточные газовые водонагреватели, то есть газовые колонки. В идеале же — полностью отказаться от газа внутри жилья.

По словам Саляхова, такая мера связана в первую очередь с вопросами безопасности. Причина — частые нарушения правил эксплуатации оборудования самими жителями.

Ранее специалист уже обращал внимание на участившиеся случаи самовольной замены газовых колонок в многоквартирных домах. Часто эту работу выполняют неквалифицированные мастера, которые могут допустить грубую ошибку: подключить водяной контур колонки к газовой сети. В результате при включении устройства происходит заливка водой газовых стояков и даже фасадных газопроводов, что создаёт чрезвычайно опасную ситуацию.