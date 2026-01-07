Переход Рахмоналиева обошёлся «Сабаху» в 400 тысяч евро

news_top_970_100
Спорт
7 января 2026  14:22
Автор:
Эдгар Витковский

Портал Transfermarkt опубликовал данные о переходе опорного полузащитника Умарали Рахмоналиева из «Рубина» в азербайджанский «Сабах». За игрока казанский клуб получил 400 тысяч евро при рыночной стоимости в 800 тысяч. Контракт полузащитника с «Сабахом» будет действовать до 31 декабря 2028 года.

За сезон 2025/26 «Рубин» выручил 900 тысяч евро с продажи игроков – ранее Рустам Ашурматов перешёл в иранский «Эстегляль» за 500 тысяч евро. На новичков казанский клуб при этом потратил 5,42 млн евро, свидетельствуют данные Transfermarkt.

news_right_column_240_400
Новости
ВФВ отреагировала на появление тренеров «Зенита» в футболках
Переход Рахмоналиева обошёлся «Сабаху» в 400 тысяч евро
91-летняя жительница Казани: «Зимой я всегда на лыжах!»
91-летняя жительница Казани: «Зимой я всегда на лыжах!»
Между Казанью и Екатеринбургом запускают регулярный автобусный рейс
С улиц Казани за сутки убрали почти 26 тысяч тонн снега
Каток на «Черном озере» в Казани временно закрыли из-за изменения погодных условий
Госжилфонд отчитался о передаче 450 квартир детям-сиротам в Татарстане
Рустам Минниханов поздравил православных татарстанцев с Рождеством