Переход Рахмоналиева обошёлся «Сабаху» в 400 тысяч евро

Портал Transfermarkt опубликовал данные о переходе опорного полузащитника Умарали Рахмоналиева из «Рубина» в азербайджанский «Сабах». За игрока казанский клуб получил 400 тысяч евро при рыночной стоимости в 800 тысяч. Контракт полузащитника с «Сабахом» будет действовать до 31 декабря 2028 года.

За сезон 2025/26 «Рубин» выручил 900 тысяч евро с продажи игроков – ранее Рустам Ашурматов перешёл в иранский «Эстегляль» за 500 тысяч евро. На новичков казанский клуб при этом потратил 5,42 млн евро, свидетельствуют данные Transfermarkt.