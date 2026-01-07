Каток на «Черном озере» в Казани временно закрыли из-за изменения погодных условий

Город
7 января 2026  13:18

В Казани 7 января приостановили работу катка и пункта проката в парке «Черное озеро». Как сообщили в соцсетях дирекции парка, причиной стали погодные условия, из-за которых требуется дополнительное обслуживание льда.

Из-за закрытия отменили мастер-классы по фигурному катанию, запланированные на этот день. Занятия перенесли на 9 января — они пройдут утром и в полдень.

В администрации парка напомнили, что в текущем сезоне каток уже несколько раз приостанавливал работу по соображениям безопасности, когда состояние льда не позволяло принимать посетителей.

