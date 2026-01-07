С улиц Казани за сутки убрали почти 26 тысяч тонн снега

В столице Татарстана продолжается усиленная уборка после снегопадов. За последние сутки на снегоплавильные пункты вывезли 25,8 тыс. тонн снежной массы — это почти на три тысячи тонн больше, чем днем ранее, сообщили в мэрии Казани.

Основной объем работ пришелся на ночные часы: в расчистке улиц были задействованы 961 единица спецтехники и 625 дорожных рабочих. Для обеспечения безопасного движения дороги и тротуары обработали противогололедными материалами — всего использовали 187,9 тонны, включая реагенты и песко-соляную смесь.

Днем коммунальные службы также продолжили уборку. На улично-дорожную сеть вышли более 500 машин и свыше 500 сотрудников, уточнили в комитете внешнего благоустройства.

С начала зимы из Казани уже вывезли 204,6 тыс. тонн снега. За этот период на содержание дорог израсходовано около 25,7 тыс. тонн противогололедных средств.