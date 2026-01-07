ВФВ отреагировала на появление тренеров «Зенита» в футболках

ВФВ на официальном сайте опубликовала решение Директората по эпизоду, который произошёл в матче мужской Суперлиги между казанским «Зенитом» и московским «Динамо». Тренеры казанского клуба вышли на игру в пиджаках, надетых поверх футболок, причём главный тренер «Зенита» Алексей Вербов по ходу встречи пиджак и вовсе снял.

ВФВ отметила, что подобный вариант одежды входит в противоречие с допустимой регламентом экипировкой тренеров. Федерация также предупредила, что «в случае повторения подобных ситуаций к клубу будут применены штрафные санкции».