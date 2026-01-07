ВФВ отреагировала на появление тренеров «Зенита» в футболках

news_top_970_100
Спорт
7 января 2026  16:05
Автор:
Эдгар Витковский

ВФВ на официальном сайте опубликовала решение Директората по эпизоду, который произошёл в матче мужской Суперлиги между казанским «Зенитом» и московским «Динамо». Тренеры казанского клуба вышли на игру в пиджаках, надетых поверх футболок, причём главный тренер «Зенита» Алексей Вербов по ходу встречи пиджак и вовсе снял.

ВФВ отметила, что подобный вариант одежды входит в противоречие с допустимой регламентом экипировкой тренеров. Федерация также предупредила, что «в случае повторения подобных ситуаций к клубу будут применены штрафные санкции».

news_right_column_240_400
Новости
ВФВ отреагировала на появление тренеров «Зенита» в футболках
Переход Рахмоналиева обошёлся «Сабаху» в 400 тысяч евро
91-летняя жительница Казани: «Зимой я всегда на лыжах!»
91-летняя жительница Казани: «Зимой я всегда на лыжах!»
Между Казанью и Екатеринбургом запускают регулярный автобусный рейс
С улиц Казани за сутки убрали почти 26 тысяч тонн снега
Каток на «Черном озере» в Казани временно закрыли из-за изменения погодных условий
Госжилфонд отчитался о передаче 450 квартир детям-сиротам в Татарстане
Рустам Минниханов поздравил православных татарстанцев с Рождеством