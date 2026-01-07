Рустам Минниханов поздравил православных татарстанцев с Рождеством

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал поздравление с Рождеством Христовым, адресованное православным жителям республики.

Он отметил, что этот праздник символизирует веру, добро и духовное единение, вдохновляет на милосердие и взаимную поддержку, которые особенно важны в непростое время. По словам руководителя региона, Рождество, как и другие традиционные религиозные даты, способствует укреплению согласия и взаимоуважения в многонациональном обществе.

Говоря об итогах прошлого года, Минниханов напомнил о значимых событиях для православной общины, в том числе о визите в Татарстан Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Раис республики пожелал жителям мира, благополучия и светлого рождественского настроения.