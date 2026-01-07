Госжилфонд отчитался о передаче 450 квартир детям-сиротам в Татарстане

Республика
7 января 2026  13:02

В течение 2025 года в городах и районах Татарстана детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, передали 450 квартир.

Жилье предоставлялось в рамках республиканской программы обеспечения сирот квартирами и стало частью реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», направленного на повышение доступности жилья. Все квартиры — однокомнатные, полностью подготовленные для заселения и расположенные в домах, построенных за счет инвестиций Госжилфонда.

Новоселы получили благоустроенные помещения с чистовой отделкой, установленной сантехникой, плитами, приборами учета и системами пожарной безопасности.

В Госжилфонде напомнили, что с момента старта программы в 2013 году сиротам в республике уже передано 5 796 квартир.

