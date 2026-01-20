В Татарстане продажи жилья выросли на 31%, а ипотека — упала на 39%

20 января 2026  11:18
Автор:
Владислав Косолапкин

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин на итоговой коллегии ведомства сообщил о противоречивых тенденциях на рынке недвижимости республики.

По итогам 2025 года продажи жилья в регионе показали значительный рост — они увеличились на 31% по сравнению с предыдущим периодом. Однако эта положительная динамика не распространилась на ипотечное кредитование. Количество выданных ипотечных кредитов, напротив, сократилось на 39%. На первичном рынке падение составило 4%.

Одной из ключевых проблем отрасли министр назвал переносы сроков сдачи домов, которые строятся с использованием проектного финансирования (эскроу-счета). Из 603 строящихся многоквартирных домов сроки ввода были перенесены по 54 объектам, что составляет около 6% от общего объёма строительства.

Марат Айзатуллин пояснил, что основные причины сдвигов — низкая распроданность квартир в этих домах и недостаточное наполнение эскроу-счетов. Ситуацию усугубляет сохраняющаяся высокая ключевая ставка Банка России. Среди других факторов — изменения в проектной документации, увеличивающие объём работ, и задержки с заключением первых договоров долевого участия.

