В Татарстане пройдет горячая линия по вопросам службы по контракту

Республика
9 февраля 2026  09:58

Владислав Косолапкин

В понедельник, 9 февраля, приемная Президента РФ в Республике Татарстан проведет тематическую телефонную прямую линию. Мероприятие будет посвящено вопросам прохождения военной службы по контракту.

На вопросы жителей республики с 10:00 до 12:00 будут отвечать специалисты Военного комиссариата Татарстана. Они проконсультируют граждан по условиям контрактной службы, требованиям к кандидатам, социальным гарантиям и другим актуальным темам.

Позвонить и задать свой вопрос можно по телефону: (843) 221-80-35.

