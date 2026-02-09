В Татарстане пройдет горячая линия по вопросам службы по контракту

В понедельник, 9 февраля, приемная Президента РФ в Республике Татарстан проведет тематическую телефонную прямую линию. Мероприятие будет посвящено вопросам прохождения военной службы по контракту.

На вопросы жителей республики с 10:00 до 12:00 будут отвечать специалисты Военного комиссариата Татарстана. Они проконсультируют граждан по условиям контрактной службы, требованиям к кандидатам, социальным гарантиям и другим актуальным темам.

Позвонить и задать свой вопрос можно по телефону: (843) 221-80-35.