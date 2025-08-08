В Татарстане провели очистку лесов от старой древесины

Специалисты Министерства лесного хозяйства РТ завершили санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 301 гектар, включая уборку неликвидной древесины на 178 гектарах. Работы направлены на сохранение биологической устойчивости лесов и предотвращение распространения вредителей.

Как отмечают в ведомстве, подобные мероприятия – важная часть защиты лесного фонда республики, общая площадь которого составляет 1,2 млн гектаров. Преобладают в татарстанских лесах осина (20,6%) и липа (19,7%).

Работы по оздоровлению лесных массивов продолжатся в рамках реализации нацпроекта «Экологическое благополучие». В Минлесхозе подчеркивают, что такие меры помогают поддерживать экологический баланс и снижают риски возникновения очагов болезней деревьев.