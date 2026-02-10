В Татарстане расширяют поддержку экспортеров и ускоряют включение резидентов в ОЭЗ

10 февраля 2026  13:12
Автор:
Владислав Косолапкин

На итоговой коллегии Минэкономики РТ вице-премьер — министр экономики Мидхат Шагиахметов рассказал о мерах по развитию внешнеэкономической деятельности и улучшению инвестиционного климата в республике.

Ключевым направлением стала поддержка экспортеров. В 2025 году более двух тысяч предприятий Татарстана осуществляли экспорт, причем 94% из них — это малый и средний бизнес. Основной объем поставок, 80%, пришелся на дружественные страны.

Для помощи компаниям в республике совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) был рассмотрен комплекс мер, включая страхование, финансирование и выход на международные площадки. В прошлом году поддержку РЭЦ получили 575 татарстанских предприятий.

«В республике состоялся запуск представительства РЭЦ, чья работа позволит выстроить эффективную работу с действующими и потенциальными экспортерами», — отметил Мидхат Шагиахметов.

Отдельное внимание было уделено особым экономическим зонам (ОЭЗ). Благодаря внедрению практики сквозного инвестиционного потока срок принятия ключевого для инвестора решения — включения в реестр резидентов ОЭЗ — сокращен в 5,5 раз.

«Благодаря опережающей работе инвестору предоставляется участок с готовой инфраструктурой и предварительно оформленными документами», — пояснил министр.

Итоги 2025 года на преференциальных территориях впечатляют: привлечено 22 новых резидента, вложено более 365 млрд рублей инвестиций и создано свыше 12,5 тысяч рабочих мест. Эффективность мер подтверждает соотношение: на каждый рубль предоставленных льгот резиденты вкладывают 7 рублей частных инвестиций.

