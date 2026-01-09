В Татарстане расследуют гибель семьи от угарного газа

9 января 2026  23:03

Следственные органы Татарстана возбудили уголовное дело после трагедии в селе Верхний Услон, где были найдены мертвыми четверо человек. Речь идет о женщине 1963 года рождения, ее взрослом сыне 1975 года, а также двух детях 2015 года рождения.

Как уточнили в региональном управлении Следственного комитета, смерть всех погибших наступила, предположительно, в результате отравления угарным газом. По предварительной версии, к трагедии могло привести несоблюдение правил пользования газовым оборудованием.

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, назначены судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные ответственные лица.

