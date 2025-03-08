В Татарстане растет число женщин-предпринимателей благодаря господдержке

В Татарстане наблюдается рост предпринимательской активности среди женщин. На начало 2025 года в республике зарегистрировано более 46 тысяч индивидуальных предпринимательниц и свыше 142 тысяч самозанятых женщин. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

По словам вице-премьера – министра экономики РТ Мидхата Шагиахметова, около 190 тысяч жительниц Татарстана ведут бизнес в формате ИП или самозанятости, активно участвуя в креативных индустриях, инновациях, развитии технологических решений, а также в социальном и семейном бизнесе. Поддержка и стимулирование этой активности – одна из приоритетных задач государства.

Меры государственной поддержки, реализуемые в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и входящих в него федеральных проектов, играют ключевую роль в развитии женского предпринимательства. Благодаря этим мерам, предпринимательницы Татарстана получают необходимые ресурсы и знания для успешного старта и развития своих проектов.

В Минэкономики РТ отмечают, что женщины-предприниматели представлены во всех отраслях экономики, включая производственный сектор. В качестве примеров успешного бизнеса приводятся:

ООО «Смарткем» (руководитель Роза Астафьева): дистрибьютор и импортер химического сырья, освоивший новые внешние рынки и снизивший логистические издержки благодаря господдержке.

Алексеевская фабрика художественного ткачества: пример развития бизнеса в сфере креативных индустрий, сохранивший и приумноживший традиции русского узорного ткачества благодаря грантам и продвижению на международных выставках. Приобретение нового оборудования увеличило выпуск продукции на 15%.

ИП Зимфира Юнусова: успешное развитие производства парфюмерных и косметических средств, освоившая рынок Казахстана за счет господдержки и изучения принципов налогообложения и валютного регулирования при помощи Центра поддержки экспорта.

В Минэкономики РТ подчеркивают, что всесторонняя поддержка государства позволяет женщинам Татарстана реализовывать свои бизнес-идеи и вносить значительный вклад в экономическое развитие региона.