Тарифы новые - проблемы старые, или Почему ЖКХ требует все больше денег?

Открывая на прошлой неделе заседание Госкомитета РТ по тарифам, посвященное стратегии развития сферы тарифного регулирования на период с 2026 по 2030 год, его председатель Александр Груничев отметил, что текущие тарифы воспринимаются населением негативно.

Основной доклад о том, какой должна быть эта стратегия, озвучила первый заместитель председателя ведомства Лариса Хабибуллина. По ее словам, стратегия разделена на пять больших блоков: ЖКХ, общественный транспорт, регулирование платежей населения, нерегулируемые отношения участников рынка и цифровизация. На сегодня без последнего пункта остальные теряют смысл.

Что касается сферы ЖКХ, то в ней предполагается (причем уже давно) повысить зарплаты работникам сферы водоснабжения до среднеотраслевого уровня. Но конкретных сумм в докладе не называлось. Это решение - лишь небольшая часть масштабного проекта по реформе тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Помимо этого проект включает модернизацию коммунальной инфраструктуры, введение пообъектного учета при выполнении инвестиционных программ, новую систему тарифного регулирования (с разделением расходов компаний на текущие и инвестиционные), использование цифрового рубля для обеспечения прозрачности платежей и усиление контроля над объектами, построенными за счет платы за подключение.

Цифровизация тарифного регулирования заключается во внедрении ФГИС «Тариф», что повлечет за собой полный переход на электронные формы экспертных заключений и тарифных заявок.

Федеральное правительство планирует увеличить надбавку к цене газа для промышленных предприятий и теплоснабжающих организаций с нынешних 35% до 50% от стоимости транспортировки газа. Казалось бы, населения это не касается. Однако все, кто использует газ, переложат свои возросшие расходы на конечных потребителей. И начнется новый виток инфляции.

А Груничев со своей стороны попросил включить в итоговую резолюцию совещания решение о более быстром переходе к пообъектному учету.

Заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев рассказал об обновлении коммунальной инфраструктуры в республике. Так, в прошлом году завершились работы на Казанской ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

Стоимость технологического присоединения к электросетям в Татарстане по льготной ставке составляет 6600 рублей - это дороже, чем в Москве (5994 рубля). Цена электроэнергии в республике за год выросла с 4,72 до 5,09 рубля за кВт/ч.

Про другие сети сообщил в своем докладе первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин. Общая протяженность коммунальных сетей Татарстана - 26,8 тысячи км, из которых 33,2%, или где-то 8,95 тысячи км, требуют замены. По плану надо менять по 2,5% в год, а сейчас получается только 1,8%. Нужно дополнительное финансирование - сделал «оригинальный» вывод Шайдуллин.

В рамках широко разрекламированной федеральной программы модернизации коммунальной инфраструктуры на 2025 год Татарстану выделят 3,2 млрд рублей. На эти деньги заменят 99,7 км инженерных сетей. Всего запланированы и уже проходят работы на 36 объектах.

Но это еще далеко не все. Ведь благодаря инициативе Раиса РТ в республике действует и собственная программа модернизации коммунальных сетей и другой инфраструктуры. Республиканский бюджет оказался не в пример федералам щедрее - он выделил 8,5 млрд рублей. Они пойдут на ремонт 100 объектов и замену 269 км сетей. К настоящему времени процент выполнения всех работ достиг 57%.

И это еще не все расходы. Дополнительно выделено 2 млрд рублей по четырем республиканским программам, частично пересекающимся с обновлением ЖКХ.

Сами коммунальные предприятия республики через собственные инвестиционные программы должны вложить порядка 15 млрд рублей.

Интересно, а сколько вкладывают жильцы? Возьмем для примера только сферу водоснабжения и водоотведения и только одну Казань. По самым приблизительным подсчетам, после июльского повышения только по этим двум статьям в платежке (водоснабжение и водоотведение) с одной самой экономной квартиры со счетчиками воды будут брать не менее 1000 рублей. Всего в Казани около 500 тысяч квартир в МКД (по очень грубым подсчетам).

Получается, порядка 500 млн рублей в месяц мы платим только одному «Водоканалу».

Начальник управления транспорта Минтранса РТ Мария Захватова рассказала, что из-за угрозы атак беспилотниками пассажиропоток в аэропортах Татарстана за первые полгода немного снизился. Однако аэропорт «Бугульма» показал рост на 10,7%, обслужив 25,2 тысячи пассажиров. Все потому, что он не международный. Аэропорт «Казань» принял 2,4 млн пассажиров, «Бегишево» - 315 тысяч.

В настоящее время общественный транспорт республики включает 577 маршрутов: 363 муниципальных, 175 межмуниципальных и 39 маршрутов электротранспорта. По ним регулярно ездят 2254 единицы техники. За первые шесть месяцев этого года пассажиропоток вырос на 3,5% и достиг 207,4 млн пассажиров.

В ходе доклада Захватовой корреспондент обратил внимание на весьма позитивный момент: оказывается, на субсидирование сельских маршрутов 36 муниципальным образованиям в этом году выделено целых 290,9 млн рублей. Только в одном Тукаевском районе таких субсидируемых маршрутов 21. Причем на каждый маршрут может быть выделено до 3 млн рублей, что на одну «газельку» импортного производства (чаще больше и не требуется) вполне хватит. Отсюда вопрос: почему же во многих районах республики внутримуниципальные перевозки отсутствуют как класс?