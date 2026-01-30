В Татарстане растет спрос на кадастровые услуги: выездной прием и льготы для участников СВО

Директор филиала Роскадастра по Республике Татарстан Ильсур Каримов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал, какие услуги востребованы у жителей и какие нововведения упростили им жизнь в 2025 году.

Миллионы выписок и новые льготы

Одной из ключевых задач ведомства остается предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). За прошлый год татарстанцам выдано около 6 миллионов выписок. Получить их можно не только в МФЦ, но и онлайн через портал «Госуслуги» или сайт Росреестра.

С 2025 года для ряда льготных категорий граждан госпошлина за такие выписки снижена вдвое. В этот список, помимо ветеранов и инвалидов, вошли участники специальной военной операции. В прошлом году они воспользовались этой льготой более 145 раз.

Сервисы для удобства граждан

Роскадастр активно развивает сервисы, которые экономят время людей. Например, услуга выездного приема позволяет специалисту приехать на дом или в офис, чтобы принять документы для кадастрового учета, а затем и привезти готовые. Для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп эта услуга бесплатна.

Еще одна полезная опция — предварительная проверка документов (межевых и технических планов) перед их подачей на учет. Это помогает заранее выявить и исправить ошибки, избежав возврата документов и затягивания сроков.

Точные границы и комплексные работы

Важным направлением остается наполнение реестра точными данными о границах. Татарстан — один из лидеров по внесению в ЕГРН сведений об охранных зонах (уже более 100 тысяч).

Чтобы на карте было как можно меньше «белых пятен», проводятся комплексные кадастровые работы. Они выполняются за счет государства и для граждан бесплатны. В 2025 году такие работы провели на территориях, где расположено более 100 тысяч объектов недвижимости. Это помогает уточнить границы и избежать споров между соседями.

Планы на будущее

В текущем году работа продолжится. Запланировано проведение комплексных кадастровых работ еще для 40 тысяч объектов. Также ведется внесение в реестр границ сельскохозяйственных угодий, что важно для контроля за их использованием.

Главными задачами Роскадастра остаются повышение точности данных в ЕГРН и улучшение качества услуг для жителей республики.