В Татарстане разработали собственную коробку передач для спецтехники

Республика
13 января 2026  11:36

Татарстанские машиностроители представили первую отечественную гидромеханическую коробку передач, созданную взамен импортных аналогов. Новую разработку подготовили специалисты группы «КОМ» из Набережных Челнов совместно с Елабужским автомобильным заводом.

Необходимость в таком агрегате возникла из-за дефицита зарубежных комплектующих для строительной и сельскохозяйственной техники. Как сообщили в Минпромторге республики, проект удалось реализовать в сжатые сроки — менее чем за год. Инженеры разработали ключевые узлы, включая картер, систему шестерён и электронное управление.

Коробка передач прошла все обязательные испытания и получила сертификат, подтверждающий российское происхождение. С Елабужским автозаводом уже подписан первый договор на поставку 200 единиц. Производственные возможности позволяют выпускать до 4 тысяч таких агрегатов в год.

Проект реализован при финансовой поддержке Агентства по технологическому развитию и Фонда развития промышленности Татарстана.

