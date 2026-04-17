В Татарстане с 25 апреля стартует международная акция «Сад памяти»

С 25 апреля по 2 мая в Республике Татарстан пройдет ежегодная международная акция «Сад памяти». Распоряжение о ее проведении подписал Кабинет Министров РТ, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Организацией мероприятия на землях лесного фонда займется Министерство лесного хозяйства республики. Ведомство также обязано провести со всеми участниками обязательный инструктаж по технике безопасности. Министерству образования и науки РТ рекомендовано привлечь к посадкам выпускников школ и других учебных заведений. К акции также подключатся республиканские органы власти, местные муниципалитеты и молодежные объединения.

Как ранее отмечал первый заместитель главы Минлесхоза РТ Ильгизар Зарипов, подготовка уже идет полным ходом: специалисты подбирают подходящие участки и посадочный материал. Площадки будут организованы как на территории лесного фонда, так и в населенных пунктах республики.

Мероприятие проводится в рамках Года единства народов России и объявленного в Татарстане Года воинской и трудовой доблести. В прошлом году в акции приняли участие более 30 тысяч жителей республики, которые высадили 1,5 миллиона молодых деревьев в память о 378 тысячах татарстанцев, не вернувшихся с фронта.

В 2026 году «Сад памяти» проходит в седьмой раз и поддерживает национальный проект «Экологическое благополучие». Планируется, что по всей России и за рубежом будет высажено 27 миллионов деревьев — ровно столько, сколько людей погибло в годы Великой Отечественной войны.