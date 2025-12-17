В РТ с 2026 года вводится прогрессивная система тарифов на электроэнергию: кто будет платить больше?

С нового года в Татарстане начнет действовать дифференцированная система тарифов на электроэнергию для населения, при которой стоимость киловатт-часа будет зависеть от объёмов потребления. Основная цель нововведения — пресечь использование льготного бытового тарифа в коммерческих целях, сообщил директор «Татэнергосбыта» Рифнур Сулейманов.

Система разделяет потребителей на три категории в зависимости от годового расхода. Для подавляющего большинства — 99,9% жителей — стоимость не изменится. Базовый тариф, регулируемый ФАС, сохранится при потреблении до 3900 кВт·ч в год. Согласно данным компании, этот лимит значительно превышает средние показатели по республике: в месяц один лицевой счёт в многоквартирном доме в среднем потребляет 113 кВт·ч, в частном секторе — 244 кВт·ч.

При годовом потреблении от 3900 до 6000 кВт·ч будет действовать повышенный тариф, учитывающий экономически обоснованную стоимость передачи электроэнергии. Расчёт при этом будет ступенчатым: сначала по льготной ставке, а сверх лимита — по повышенной.

Потребление свыше 6000 кВт·ч переводит абонента на рыночный (коммерческий) тариф. По прогнозам «Татэнергосбыта», во вторую и третью категории попадут лишь около 0,1% потребителей (примерно 1900 домохозяйств), их платежи могут вырасти на 2–50%. Это, как правило, домовладения в Казани, Высокогорском, Лаишевском и других районах, где энергия может использоваться для ведения малого бизнеса.

Особые условия предусмотрены для домов с электроотоплением (повышенный лимит с сезонным коэффициентом 1,8) и для многодетных семей, которые сохранят право на базовый тариф независимо от объёмов потребления. Для оформления льгот необходимо предоставить подтверждающие документы в энергосбытовую компанию.