В Татарстане семьям участников СВО разъяснили порядок получения почти 3 млн рублей выплаты

В Казани прошла встреча семей контрактников и мобилизованных с представителями пункта отбора, военкомата и юристами Региональной общественной приемной Партии «Единая Россия». Им подробно рассказали о действующих в республике льготах и рекордных выплатах, сообщили в пункте отбора на службу по контракту.

Почти 3 тысячи мер поддержки

С 1 января 2025 года Татарстан установил одну из самых высоких в стране единовременных выплат для желающих заключить контракт с Минобороны РФ. Сумма составляет 2,9 млн рублей. Это максимум среди всех регионов Приволжского федерального округа.

Выплата складывается из двух частей:

2,5 млн рублей — из бюджета Республики Татарстан;

400 тыс. рублей — федеральные средства от Министерства обороны.

Всего в регионе сегодня действует почти 3 тысячи различных мер поддержки для бойцов и их семей.

Набор в Войска беспилотных систем

Особое внимание на встрече уделили набору в новую структуру — Войска беспилотных систем. Офицеры пояснили, что ранее подразделения БПЛА были разрозненны, теперь же создано единое командование.

Контракт с Войсками беспилотных систем заключается на один год. Его главная особенность — отсутствие автоматической пролонгации. Бойцов также не будут переводить в другие рода войск.

Обучение будущих операторов продлится не менее двух месяцев и пройдет в соседних с Татарстаном регионах.

Как отметили в пункте отбора, высокие шансы на зачисление имеют любители компьютерных игр: у них развита мелкая моторика, а привычный геймерский интерфейс сокращает сроки подготовки. Бойцы будут работать со всей линейкой беспилотников — от ударных «Гераней» до наземных роботов «Странник» и безэкипажных катеров.

Куда обращаться

Для желающих служить в Войсках беспилотных систем в Татарстане запущена отдельная линия в системе 117. Для связи нужно набрать номер и нажать кнопку 4. Если кандидат подходит по параметрам, его данные передадут в пункт отбора.

Подробная информация о премиях, льготах и заключении контракта — на сайте heroes-tatarstan.ru.

Адрес пункта отбора в Казани: ул. Аэропортовская, 1/40. Телефон: (843) 221-44-52.

Жители других регионов могут обратиться по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.