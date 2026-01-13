В Татарстане шесть человек пострадали от пиротехники в новогодние праздники

Несмотря на масштабную профилактическую работу, в Татарстане за время новогодних каникул не удалось избежать травм от петард и фейерверков. По данным республиканского МЧС, зафиксировано шесть случаев повреждения глаз, в одном из них пострадал ребёнок.

Как сообщил замначальника ведомства Максим Трущин, все травмы люди получили из-за попадания в лицо осколков или деталей пиротехнических изделий. Большинство инцидентов произошло в ночь с 31 декабря на 1 января.

В преддверии праздников сотрудники МЧС и полиции провели более 11 тысяч разъяснительных бесед с населением и распространили свыше 25 тысяч памяток о безопасном обращении с пиротехникой. Параллельно шли рейды по торговым точкам, в ходе которых выявлены нарушения. Однако эти меры не смогли полностью предотвратить несчастные случаи.