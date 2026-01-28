В Татарстане стартовал эксперимент по оплате больничных для самозанятых

В Республике Татарстан начался трехлетний эксперимент, который позволит самозанятым гражданам получать выплаты по временной нетрудоспособности. Проект добровольного социального страхования, рассчитанный до конца 2028 года, реализует Социальный фонд России.

Для участия необходимо подать заявление через портал «Госуслуги». Участник может выбрать годовую страховую сумму: 35 или 50 тысяч рублей. Месячный взнос составляет 3,84% от этой суммы, то есть 1344 или 1920 рублей соответственно. Оплачивать взносы можно помесячно или сразу за несколько месяцев вперед, но не более чем за год.

Право на получение пособия по болезни возникает после шести месяцев непрерывной уплаты страховых взносов. Размер выплаты зависит от общего страхового стажа (включая предыдущую работу по найму) и срока участия в программе. Максимальные 100% от страховой суммы можно получить при стаже более 8 лет и уплате взносов свыше года. Пособия по беременности и родам в рамках этого эксперимента не предусмотрены.

Подать заявку на подключение к программе можно до 30 сентября 2027 года. Отмечается, что в настоящее время в республике зарегистрировано более 440 тысяч самозанятых граждан.