В Татарстане стартовал VIII Слёт творческой работающей молодёжи «Безнен заман»

В Молодежном центре «Волга» (Лаишевский район) сегодня, 6 февраля, открылся трёхдневный образовательный марафон для творческой работающей молодёжи Татарстана. VIII Слёт собрал 90 представителей предприятий и организаций республики, чтобы подготовить их к главному творческому событию года — республиканскому телевизионному фестивалю «Наше время – Безнен заман».

Цель слета — выявить и подготовить новых талантливых участников из числа работников для выступления на крупнейшем творческом форуме. На торжественном открытии участников приветствовали заместитель министра по делам молодёжи РТ Владислав Усанов, первый замминистра промышленности и торговли РТ Родион Карпов, директор Союза молодёжи предприятий РТ Владислав Майоров и другие почётные гости. Они единодушно отметили, что поддержка творческого потенциала работающей молодёжи является ключевым приоритетом для Татарстана.

Генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов подчеркнул идеологическую миссию проекта: «Этот фестиваль возвращает идеологию человека труда. Когда на завод приходит творческий дух, за ним приходит и молодёжь».

В течение трёх дней, с 6 по 8 февраля, участников ждёт интенсивная программа. В неё войдут мастер-классы и тренинги от ведущих экспертов:

Командообразование и личностный рост от бизнес-тренера Дины Арзамасцевой.

Сценическое движение и актёрское мастерство под руководством режиссёра Дмитрия Платонова, Азата Зарипова и Александра Туманова.

Вокал от Ляйсан Закировой.

Хореография от Гузель Хамидуллиной.

Сценические практики от Дмитрия Туманова.

Завершится слёт традиционным творческим «капустником», подведением итогов и вручением сертификатов.

Участники, как, например, Михаил Гареев из Набережных Челнов, называют слёт «большой точкой роста» и ценят уникальную возможность получить знания от признанных мастеров для своего творческого развития.

Проект реализуется РОО «Созвездие-Йолдызлык» при поддержке Министерства по делам молодёжи РТ, Министерства промышленности и торговли РТ, Федерации профсоюзов РТ и Союза молодёжи предприятий РТ под патронатом Раиса РТ Рустама Минниханова.