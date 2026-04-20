В Татарстане стартовала акция «Красная гвоздика»: каждый может помочь ветеранам

С 10 апреля по 22 июня в республике проходит всероссийская акция «Красная гвоздика». Благотворительный фонд «Память поколений» проводит ее уже в одиннадцатый раз. Главная цель — помочь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. Все собранные средства направят на медицинскую помощь.

Где и как можно помочь

В Татарстане к акции присоединились «Волонтеры Победы» и серебряные волонтеры программы «Молоды душой».

Их можно встретить на центральных улицах городов, в парках и на массовых мероприятиях. Участники акции работают в фирменной одежде с символикой проекта и используют специальные боксы для сбора пожертвований.

Сделать взнос можно наличными или через QR-код. В ответ волонтеры дарят значок в виде красной гвоздики. Также значки можно приобрести в отделениях «Почты России», в поездах дальнего следования и скоростных составах РЖД, а также в крупных маркетплейсах и сетевых магазинах.

Цифры прошлого года

В 2025 году акция охватила 85 регионов страны — от Калининграда до Чукотки. Всего было распространено более двух миллионов значков, а сумма собранных средств превысила 115 миллионов рублей. В Татарстане удалось собрать 1,46 миллиона рублей.

Эти деньги направили на медицинскую помощь ветеранам: закупку слуховых аппаратов, электрических инвалидных колясок, высокотехнологичных протезов, а также на реабилитацию, лечение и другие медицинские нужды.

Планы на 2026 год

В этом году фонд рассчитывает не только сохранить масштаб акции, но и увеличить результаты. Организаторы призывают жителей присоединяться к акции при встрече с волонтерами и вносить свой вклад в помощь ветеранам.

Что говорят организаторы

Исполнительный директор фонда «Память поколений» Катерина Круглова отметила, что идея акции изначально заключалась в том, чтобы дать людям возможность выражать благодарность ветеранам не только словами, но и конкретными действиями. За 11 лет «Красная гвоздика» стала по-настоящему народной инициативой. Значок красной гвоздики — это символ памяти и благодарности, который объединяет тех, кто помогает, и тех, кто выражает признательность. С каждым годом к акции присоединяется все больше людей, и любое пожертвование имеет значение.