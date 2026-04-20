В Татарстане стартует летний сезон фестиваля добрососедства «Күрше»

В республике дали старт летнему сезону фестиваля «Күрше». Организаторы подчеркивают: фестиваль уже перерос в народное движение, которое объединяет жителей дворов, парков и скверов по всей республике.

Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева на пресс-конференции отметила, что фестиваль — это не просто серия мероприятий, а настоящая платформа для добрососедства, созидания и взаимопомощи. По ее словам, жители республики активно включаются в инициативы, предлагают свои идеи и сами становятся организаторами событий в своих дворах и микрорайонах.

«Жители Татарстана активные, созидательные, позитивные, талантливые. Они хотят реализовать свои инициативы и подарить друг другу эмоции и настроение», — подчеркнула Фазлеева.

Она добавила, что фестиваль «Күрше» стал возможностью для людей с ограниченными возможностями здоровья показать свои безграничные таланты. Зимний сезон фестиваля, по словам вице-премьера, доказал, что участникам не страшны ни холод, ни снег.

Фазлеева также поблагодарила Раиса Татарстана за поддержку инициативы и отметила, что фестиваль стал важным инструментом поддержки местных сообществ. «Есть люди, которые объединились в группы после проведения первого мероприятия. Есть люди, которые в процессе создания того или иного мероприятия в своем дворе прожили несколько стадий — от отрицания до принятия», — рассказала она.

Фестиваль «Күрше» проводится в рамках проектов «Лето в Татарстане» и «Зима в Татарстане». Летний сезон обещает быть насыщенным: организаторы приглашают всех желающих присоединиться к добрым и созидательным событиям. «Невероятно, но возможно», — резюмировала Лейла Фазлеева, призвав жителей республики не оставаться в стороне.