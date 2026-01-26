В Татарстане старые лифты массово заменят до 2030 года

Власти Татарстана поставили конкретную задачу по повышению безопасности в многоквартирных домах. Все лифты, срок службы которых превысил 25 лет, должны быть заменены до 15 февраля 2030 года. Об этом заявил первый заместитель министра строительства РТ Дамир Шайдуллин на отраслевом совещании.

Особое внимание будет уделено домам, где деньги на капремонт копятся на специальных счетах, а не в общем фонде региона. Как отметил Шайдуллин, именно там чаще всего не хватает средств на дорогостоящую замену оборудования. Управляющим компаниям и фондам капремонта поручено заранее планировать финансирование, чтобы не допустить массового выхода лифтов из строя.

На совещании, которое провёл министр Марат Айзатуллин, также обсудили другие наболевшие вопросы ЖКХ:

Как снизить долги за коммунальные услуги и повысить собираемость платежей.

Как правильно формировать платёжные документы, чтобы у жителей не возникало вопросов.

В дискуссии участвовали представители надзорных органов, антикоррупционного ведомства, руководители городов и районов, а также компаний, поставляющих ресурсы и управляющих домами. Например, «Татэнергосбыт» рассказал о преимуществах работы через единый расчётный центр для упрощения взаимодействия с жителями.