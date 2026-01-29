В Татарстане тестируют цифровое заселение в отели через мессенджер MAX

Республика
29 января 2026  15:11

В Республике Татарстан в 2026 году планируется реализация пилотного проекта, предусматривающего онлайн-заселение в гостиницы с использованием национального мессенджера MAX. Об этом сообщили в Государственном комитете РТ по туризму.

Новый формат регистрации позволит гостям проходить процедуру заезда без бумажного оформления и получать доступ к номерам в цифровом виде. Ожидается, что внедрение сервиса упростит обслуживание туристов и снизит административную нагрузку на сотрудников средств размещения.

Принять участие в пилотной программе смогут гостиницы и иные объекты размещения, работающие на территории республики. Для подключения к проекту необходимо направить заявку в Госкомитет Татарстана по туризму.

