В Татарстане усиливают покрытие сотовой связи и интернета

В 2025 году операторы связи установили в республике более тысячи новых базовых станций. На будущий год планируется установить еще свыше 1100 станций, чтобы удовлетворить растущий спрос на мобильный трафик. Об этом рассказал министр цифрового развития Татарстана Илья Начвин в ходе итоговой коллегии ведомства.

Особое внимание уделяется федеральным трассам. Например, на магистрали М-7 и новом объезде Набережных Челнов благодаря совместным усилиям операторов и поддержке руководства республики было запущено 54 базовые станции.

Однако проблемные участки без устойчивой связи все еще остаются на выездах в сторону Йошкар-Олы и Буинска. Для решения этой проблемы министр попросил содействия в выделении земельных участков и подключении к электросетям. Параллельно продолжается масштабная работа по замене устаревших медных линий связи на современное оптоволокно, чтобы обеспечить жителям высокоскоростной проводной интернет.