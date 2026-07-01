В Татарстане утвердили пятилетнюю стратегию поддержки газетных киосков

Правительство республики разработало и утвердило план мероприятий на 2026–2030 годы, направленный на сохранение и развитие сети точек по продаже печатной продукции. Документ, подписанный премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, предполагает комплексный подход к проблеме.

Среди ключевых мер – ежеквартальный мониторинг числа действующих киосков, ежегодное обновление схем их размещения с публикацией в открытом доступе, а также установление льготных арендных ставок для предпринимателей, использующих муниципальную недвижимость. Власти намерены регулярно информировать бизнес о свободных участках, пригодных для установки павильонов.

Особое внимание уделят размещению торговых точек на объектах социальной инфраструктуры: вокзалах, больницах, учреждениях культуры, спорта, а также в гостиницах и многофункциональных центрах. К 2029 году запланирован пересмотр местных нормативных актов, который позволит арендаторам заменять устаревшие ларьки на современные форматы без потери своих прав. Тогда же обновят и перечень сопутствующих товаров, которые разрешено продавать без кассовых аппаратов.

Ежегодно для распространителей прессы будут предусматриваться меры господдержки, а профильные ведомства станут разрабатывать программы популяризации чтения. Кроме того, в схемы размещения киосков включат участки в местах с высоким трафиком и туристической привлекательностью – с учётом требований к внешнему облику городской среды.

Координировать исполнение дорожной карты поручено агентству «Татмедиа» совместно с Министерством промышленности и торговли Татарстана.