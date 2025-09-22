В Татарстане утвердили состав правительства

Команда, определяющая социально-экономическое развитие Татарстана, почти не поменялась. Сформирован Кабинет министров РТ.

19 сентября в рамках 12-го заседания Госсовета РТ вновь избранный Раис Татарстана Рустам Минниханов внес кандидатуру Алексея Песошина на должность главы правительства республики.

Ранее кандидатура Алексея Песошина была одобрена на совместном заседании комитетов Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам, по жилищной политике и инфраструктурному развитию, по законности и правопорядку, по социальной политике, по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Минниханов напомнил, что Алексей Песошин с 2017 года возглавлял правительство. «Особое значение в работе правительства приобрели задачи в рамках проводимой специальной военной операции. Под руководством Алексея Валерьевича в республике выстроена системная работа по поддержке участников СВО и их семей, налажено эффективное взаимодействие органов местного самоуправления, промышленных предприятий, бизнес-сообщества и волонтерского движения. Алексей Валерьевич неоднократно лично посещал зону проведения специальной военной операции, что подтверждает его ответственный подход к решению государственных задач», - отметил глава республики.

Минниханов также выразил убежденность в том, что Песошин как премьер сохранит достигнутые республикой результаты, обеспечит их рост и в целом дальнейшее развитие Татарстана. И с ним полностью согласились законодатели, переназначив Песошина на эту должность.

Далее уже Песошин представил депутатам своих потенциальных заместителей для назначения на должности. Он кратко пересказал карьерную историю каждого.

Первым в списке оказался тоже первый заместитель премьер-министра Рустам Нигматуллин.

Затем премьер представил Шамиля Гафарова, который занимает пост руководителя аппарата Кабмина РТ аж с апреля 2010 года.

Далее переназначили Лейлу Фазлееву, курирующую в правительстве социальный блок. Ей подарили огромный букет.

Затем были утверждены Василь Шайхразиев (также являющийся председателем Национального совета Всемирного конгресса татар), Роман Шайхутдинов (курирующий развитие Иннополиса с момента его создания), Олег Коробченко (по совместительству занимает пост министра промышленности и торговли РТ), Марат Зяббаров (также является главой Минсельхоза РТ), Мидхат Шагиахметов (министр экономики РТ) и Равиль Ахметшин (бессменный с октября 2013 года полпред Татарстана в Российской Федерации).

Единственное изменение в руководящем составе правительства республики: бывший уже министр молодежи РТ Ринат Садыков повысил свой статус до вице-премьера и стал новым куратором от Татарстана восстановления подшефных республике городов ЛНР Лисичанска и Рубежного.

Все назначения прошли практически без обсуждения. Большинство кандидатур были утверждены депутатским корпусом единогласно.