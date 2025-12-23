В Татарстане утверждено повышение тарифов на газ и вывоз ТКО с 1 января

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам утвердил изменения в стоимости основных коммунальных услуг, вступающие в силу с 1 января 2026 года. Решение предусматривает увеличение розничных цен на природный газ и тарифов на услуги региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

Так, согласно опубликованным документам, стоимость кубометра природного газа для населения повысится поэтапно. С 1 января 2026 года цена составит 8,55 рубля (сейчас — 8,41 рубля), а с 1 октября — 9,28 рубля.

Аналогичное двухэтапное повышение коснётся и услуг по вывозу мусора. Например, для жителей западной зоны республики, которую обслуживает ООО «УК «ПЖКХ», с 1 января тариф составит 608,46 рубля за кубометр ТКО, а с 1 октября — 668,70 рубля (текущая цена — 598,49 рубля). В восточной зоне, где оператором является ООО «Гринта», стоимость услуги вырастет до 625,19 рубля с января и 687,08 рубля с октября против действующего тарифа в 614,95 рубля за кубометр.

Напомним, ранее мы писали, что с нового года в республике вводится дифференцированный тариф на электроэнергию.