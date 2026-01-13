В Татарстане в 2026 году обновят еще около 100 почтовых отделений

Власти Татарстана планируют в 2026 году продолжить модернизацию почтовой сети и привести в порядок порядка ста отделений, прежде всего в сельских населенных пунктах. Об этом сообщил министр цифрового развития республики Илья Начвин.

По его словам, для малых сел почтовое отделение нередко остается единственным доступным центром услуг — от получения корреспонденции и посылок до приобретения товаров первой необходимости. Почта выполняет важную социальную функцию, связывая сельских жителей с городами и внешним миром, особенно это значимо для пожилых людей.

Сегодня в Татарстане действует 1 112 почтовых отделений, из них более трех четвертей — 852 — расположены в сельской местности. Развитие и обновление этой сети власти рассматривают как элемент социальной инфраструктуры региона.

За предыдущие годы работа уже дала результат: с 2022 по 2025 год в рамках федеральной программы в республике модернизировали 88 сельских отделений на сумму свыше 449 млн рублей. В 2025 году ремонт прошел в 30 почтовых отделениях, часть из которых обновили за счет республиканского бюджета, остальные — при поддержке федерации.