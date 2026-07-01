В Татарстане в два раза выросло число сдающих ЕГЭ по татарскому языку

В 2026 году единый республиканский экзамен по татарскому языку сдавали 79 выпускников – это ровно в два раза больше, чем в прошлом сезоне. Средний результат среди участников составил 84,56 балла. Цифры озвучил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин на встрече со школьниками и педагогами в Казанском федеральном университете.

Особо отличилась одна из выпускниц, которая решилась сдать сразу два экзамена по родному языку – собственно татарский и татарскую литературу. По второму предмету она набрала впечатляющие 94,33 балла. Для сравнения: в прошлом году всего 32 человека выбрали эти дисциплины, а в нынешнем география участников заметно расширилась. Большинство сдающих традиционно представляют Казань – 58 человек, но к ним присоединились школьники из Набережных Челнов, Нижнекамска и ещё десятка районов – от Азнакаевского до Рыбно-Слободского.

Глава Минобрнауки назвал такую динамику показателем уважения молодёжи к своим корням, культуре и традициям. По его словам, знание родного языка – это не только вопрос патриотизма, но и практический актив, который пригодится в любой профессии. Хадиуллин также подчеркнул, что в республике создана полноценная среда для изучения и сохранения национальных языков, однако фундамент закладывается именно в семье, а школа лишь развивает и укрепляет эту базу.