В Татарстане возмещение по коррупционным делам превысило 100% ущерба

Следственное управление СК РФ по Татарстану подвело итоги работы по коррупционным преступлениям за десять месяцев. Суммарный материальный ущерб по завершенным делам составил 290 миллионов рублей.

Как сообщил на пресс-конференции заместитель руководителя следственного управления Марсель Дулкарнаев, следствием удалось обеспечить фактическое и гарантированное возмещение, превышающее 100% от нанесенного ущерба. Непосредственно в ходе расследования в бюджет возвращено более 80 миллионов рублей, а на имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 500 миллионов рублей.

«Таким образом, принятыми мерами с учетом арестованного имущества удалось обеспечить возмещение более чем на 100%», — отметил Дулкарнаев.

За отчетный период поступило 846 сообщений о коррупционных преступлениях, основная часть — от сотрудников МВД. По этим обращениям возбуждено 795 уголовных дел. Общее число расследованных коррупционных преступлений достигло 1169, что составляет около трети от всей нагрузки управления. В суд направлено уже 400 дел — это больше, чем годовые показатели за любой из предыдущих пяти лет.

Особое внимание уделяется профилактической работе: по каждому делу следователи вносят представления об устранении причин и условий, способствовавших преступлению. Также ведется активная информационная кампания — вопросу противодействия коррупции посвящено более 800 публикаций и выступлений в СМИ.