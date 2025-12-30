В Татарстане всерьез задумались о полном отказе от бытового газа

Заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Казань» Рамис Саляхов озвучил печальная статистику отравлений угарным газом. Так, в текущем году в республике зафиксировано 35 подобных происшествий. В результате этого 68 человек пострадали и еще четверо погибли.

Также только за этот год газовые службы выдали более 12 тысяч официальных предостережений. Среди наиболее распространенных — незаконная перепланировка, затрагивающая газовые коммуникации; самовольная переделка внутриквартирных газовых сетей и, что особенно опасно, замуровывание газовых труб при ремонте. Последнее нарушение лишает газовиков возможности визуального контроля и плановой проверки состояния трубопроводов, превращая квартиру в потенциальную бомбу замедленного действия. Саляхов призвал бдительных граждан при обнаружении подобных негативных явлений сразу же сигнализировать о них им.

Отдельная и очень давняя проблема — игнорирование требований о замене старого, изношенного оборудования. Несмотря на предписания, жители, особенно в крупных городах вроде Казани и Альметьевска, часто откладывают этот вопрос, подвергая риску себя и своих соседей.

Одна из самых опасных тенденций последнего времени — самовольная замена газовых водонагревателей. Жильцы многоквартирных домов, желая сэкономить, привлекают для этой работы неквалифицированных «мастеров».

Результат часто оказывается фатальным: при монтаже совершаются грубейшие ошибки, такие как неправильное подключение водяного контура к газовой сети. В момент включения такой колонки происходит залив водой газовых стояков и даже фасадных газопроводов, что создает колоссальную угрозу для целых подъездов и домов.

Этот накопленный массив нарушений демонстрирует, что полагаться только на сознательность граждан и разовые проверки становится недостаточно для обеспечения безопасности. Наверно, поэтому сейчас всерьез рассматривается весьма радикальная мера — полная или частичная дегазификация жилого фонда. Речь идет, как минимум, об отказе от использования проточных газовых водонагревателей (колонок). План максимум же – полный отказ от любого газового оборудования внутри квартир, включая даже кухонные плиты. Во всяком случае, в хрущевках.

Альтернативой здесь выступает переход на электрические приборы — варочные панели, бойлеры и электродуховки, эксплуатация которых значительно безопаснее в условиях многоквартирного дома.

Такой переход, безусловно, является масштабным и сложным решением, требующим не только тщательной проработки, но и финансовых вложений, в том числе и поддержку малообеспеченных семей, которым вряд ли по карману будет заменить газовую плиту на индукционную.

Понятно, что привычный «голубой огонек» на кухне может таить в себе смертельную опасность, усугубляемую человеческим фактором. Здоровье и человеческая жизнь безусловно дороже любых денег. Но без них никакое дело не сдвинется с мертвой точки.

Кстати, о деньгах. Корреспондент «КВ» поинтересовался у Саляхова, зачем «Газпром» по собственной же инициативе отказывается от части доходов, которые приносит ему население? Ответ был такой: даже с учетом ежегодного повышения тарифа, газовики-монополисты могут больше заработать на поставках газа электростанциям и котельным.