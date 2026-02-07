В Татарстане ввели более 687 тыс. «квадратов» жилья с начала года

В Республике Татарстан с января 2026 года введено в эксплуатацию более 687 тысяч квадратных метров жилья. Этот объём составляет 22% от годового плана, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на еженедельном совещании в Доме Правительства РТ.

«Лидером по темпам стало индивидуальное жилищное строительство – уже сдано 445 тыс. кв. метров, или 23% от годовой задачи», – отметил министр, слова которого приводит пресс-служба Раиса РТ.

В коммерческом сегменте завершено строительство 32 многоквартирных домов. В рамках социальной ипотеки выполнен 6% плана – введён первый из 108 запланированных домов.

В текущем году новое жильё получат отдельные льготные категории граждан. Для детей-сирот запланировано приобретение 641 квартиры в 52 многоквартирных домах по всей республике.

Параллельно продолжается активное возведение социальной и инженерной инфраструктуры: строятся школы, детские сады, спортивные комплексы, культурные центры, ведётся рекультивация иловых полей и модернизация коммунальных сетей. Работы по большинству объектов финансируются в рамках государственных и республиканских программ.