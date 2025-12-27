В Татарстане ввели обязательный экзамен для получения охотничьего билета

С начала осени 2025 года в России, а также в Республике Татарстан, начали действовать обновлённые нормы для получения разрешения на охоту. Как сообщил заместитель председателя Государственного комитета РТ по биоресурсам Радик Мутахаров, теперь обязательным условием стала сдача квалификационного экзамена.

Новый регламент требует от претендентов подтверждения знаний так называемого охотничьего минимума. В эту программу входит не только теория: правила безопасности, законодательные нормы и основы биологии диких животных, но и практические умения. К ним относятся навыки обращения с оружием, оказание первой помощи, ориентирование на местности и правильная обработка добычи.

Подготовиться к проверке можно двумя путями. Первый — пройти специальные курсы, организованные охотпользователями. Второй вариант — самостоятельное изучение материалов с последующим предоставлением рекомендаций от двух опытных охотников, чей стаж составляет не менее пяти лет.

Экзамен сравнивают с тестированием в ГИБДД, который проводят с использованием соответствующего оборудования и программного обеспечения. Кандидатам необходимо ответить на 100 вопросов, а для успешного прохождения требуется дать не менее 75 правильных ответов.

По словам Радика Мутахарова, нововведения уже привели к значительному снижению числа желающих оформить охотничий билет — примерно в десять раз. Если раньше документ часто получали лишь для легальной покупки оружия, то теперь процесс стал более осмысленным и ответственным. Это положительно сказывается на экологической ситуации, повышает доверие к охотничьему сообществу, отсеивает случайных людей и способствует сохранению природных ресурсов.