В Татарстане выделили более 621 миллиона рублей на питание в детских садах

В будущем 2026 году на организацию качественного питания в детских садах Татарстана будет направлено более 621 миллиона рублей. Эти средства предназначены для дошкольных учреждений десяти районов республики, включая Арский, Зеленодольский, Лаишевский и другие.

На выделенные средства планируется закупить около 180 видов продуктов для полноценного детского рациона. В меню войдут хлебобулочные изделия, крупы, свежие овощи и фрукты, мясо, рыба, молочная продукция, орехи и соки.

Стоимость питания одного ребенка в день будет варьироваться в зависимости от возраста и времени пребывания в саду. Для детей до 3 лет предусмотрено 140,91 рубля в день, для детей старше 3 лет — 177,47 рубля, а для круглосуточных групп — 219,09 рубля.

Как отметил председатель Государственного комитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов, организация детского питания требует особого контроля на всех этапах. Проведение открытых электронных конкурсов и строгие требования к качеству продуктов позволяют обеспечить безопасность и пользу для здоровья детей.