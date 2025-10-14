В Татарстане за 2024 год зарегистрировано 410 тысяч случаев заболеваний глаз

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила офтальмохирург Республиканской клинической офтальмологической больницы Татарстана Элина Минхузина.

Среди взрослых пациентов зафиксировано 257 тысяч случаев офтальмологических патологий, из них 47 тысяч обнаружены впервые. Среди детей и подростков зафиксировано 152 тысячи случаев, из них 45 тысяч выявлены впервые.

В поликлинике Республиканской офтальмологической больницы за прошлый год зарегистрировано 93 тысячи посещений. В год медики проводят около 25 тысяч операций, из них 14 тысяч по поводу катаракты. Элина Минхузина проинформировала, что в топ заболеваний органов зрения в РТ входят катаракта, глаукома, возрастная макулярная дегенерация, диабетическая ретинопатия, отслоение сетчатки.

Специалист дала рекомендацию тем, что работает за компьютером. Необходимо делать перерыв каждые 40 - 45 минут, чтобы дать глазам отдохнуть.

- Но в идеале спустя каждые 20 минут надо прерываться и делать 20 морганий глазами, - отметила доктор. - И обязательно нужно выполнять гимнастику для глаз. Необходимо сконцентрироваться на близко расположенном предмете, а затем посмотреть на дальний. Можно также зажмурить глаза и направить взгляд направо, налево, вниз и наверх. Кроме того, когда мы работаем на компьютере, нужно не забывать моргать. Кто-то даже рядом с собой ставит увлажнитель воздуха - это тоже профилактика синдрома «сухого глаза».

Еще врач посоветовала в целом вести здоровый образ жизни, соблюдать режим сна, гулять - все это также влияет на здоровье глаз.