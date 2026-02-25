Казань планирует внедрить ИИ в работу метрополитена и наземного электротранспорт

Новые технологические решения в МУП «Метроэлектротранс» обсуждались во время рабочего визита мэра Казани Ильсура Метшина на станции «Аметьево» и «Кремлевская». Градоначальник заявил, что город нацелен не только на обновление подвижного состава, но и на внедрение ИИ, что должно повысить качество обслуживания пассажиров.

Директор предприятия Айдар Абдулхаков отметил, что метрополитен работает как «большой компьютер», требующий постоянного обновления софта и электроники. За 20 лет эксплуатации оборудование достигло этапа модернизации, и интеллектуальные системы становятся приоритетом.

Коллектив «Метроэлектротранса» насчитывает 1837 человек, включая машинистов, водителей трамваев и троллейбусов. На балансе — 107 трамваев и 192 троллейбуса, обслуживающих 20 маршрутов общей протяженностью почти 500 километров.

В прошлом году доля электротранспорта в пассажирских перевозках Казани составила 36,4% — перевезено 81,3 млн человек, из них 41 млн пришёлся на метро