Бастрыкин поручил проверить напавших на таксиста подростков на причастность к другим преступлениям

На совещании в СК России глава ведомства заслушал доклад и.о. руководителя следственного управления по Татарстану о расследовании нападения подростков на водителя такси и угона автомобиля. Александр Бастрыкин потребовал не только детально разобраться в обстоятельствах дела, но и проверить фигурантов на возможную связь с другими криминальными эпизодами.

Поручение прозвучало на фоне тревожной статистики: в 2025 году подростковая преступность в России выросла на 10%, число тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 21%. Несовершеннолетними совершено 121 убийство и 404 факта причинения тяжкого вреда здоровью, 60 потерпевших скончались.

Председатель СКР подчеркнул необходимость системной профилактики. Нужно разбираться в причинах противоправного поведения школьников, оценивать работу социальных педагогов, психологов и охраны. Также поручено разработать меры по вовлечению подростков в спорт, творчество и патриотическую работу, чтобы снизить интерес к деструктивным интернет-сообществам.