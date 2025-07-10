В Татарстане задержали организатора схемы по хищению банковских средств

Сотрудники МВД по Республике Татарстан задержали руководителя организации, которого подозревают в хищении средств у российских банков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным правоохранителей, 34-летний мужчина создал фирму и привлекал к ее деятельности предпринимателей, зарегистрированных как ИП, но не ведущих реального бизнеса. На их имя оформлялись кредиты для малого предпринимательства, после чего компания инициировала процедуру банкротства, чтобы избежать выплат.

Полученные от банков средства обналичивались и тратились на личные нужды. По предварительным данным, ущерб одному из банков превысил 40 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Максимальное наказание по этой статье - до 10 лет лишения свободы. Полиция продолжает розыск других участников преступной группы.