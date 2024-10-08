В Татарстане задолжал 25 миллионов рублей по налогам

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителя производства в Татарстане. Его подозревают в сокрытии налогов на сумму свыше 25 миллионов рублей.

По версии следствия, в период с 2020 по 2022 годы подозреваемый умышленно указывал ложные сведения о взаимоотношениях своей компании с десятью контрагентами в налоговых декларациях и других документах. Это позволило ему уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль организаций в особо крупном размере.

Пресечь противоправную деятельность удалось благодаря совместным усилиям следователей СКР по Республике Татарстан, сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и УФНС.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.